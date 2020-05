Agência da Caixa na Major Matheus tem extensa fila durante atendimento neste sábado (2)

O fluxo de pessoas era intenso antes mesmo da abertura da agência às 8 horas

Por Flávio Fogueral

As cenas de filas em agências da Caixa Econômica Federal têm se tornado cada vez mais comuns durante a pandemia de covid-19. O banco estatal é responsável pelo pagamento do auxílio emergencial liberado pelo governo a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Em Botucatu a situação não é diferente. As duas principais agências instaladas na Cidade apresentam alta procura de correntistas, com formação de extensas filas. Neste sábado, 2 de maio, a unidade da Rua Major Matheus, na Vila dos Lavradores, teve expediente de plantão para atender centenas de pessoas que buscavam o saque do auxílio ou mesmo assistência a problemas referentes aos cadastros.

O fluxo de pessoas era intenso antes mesmo da abertura da agência que neste sábado, ocorreu a partir das 8 horas. Grande fila se formou pelo quarteirão. Foi necessário que funcionários do banco fizessem orientação sobre a real necessidade dos clientes em estar no local. Seguranças da agência faziam a solicitação para que os clientes respeitassem a demarcação de solo para distância entre as pessoas e ofereciam álcool gel.

Houve monitoramento da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal para auxiliar em caso de intercorrência. Muitas pessoas vieram até de cidades vizinhas, como São Manuel, já que a agência botucatuense foi a única que atendeu na região neste sábado.

A fila de pessoas chegou até mesmo a dobrar o quarteirão, se estendendo até a rua Milton Meris Jaqueta. O atendimento dos clientes, apesar da quantidade, foi rápido.

Saque emergencial

Pelo calendário inicial informado pelo banco, nascidos em setembro e outubro receberiam o benefício a partir de segunda-feira (4), mas com a abertura das agências esse pagamento será antecipado. No dia 5 de maio será a vez de pessoas que querem receber a ajuda em espécie e fazem aniversário em novembro e dezembro.