Câmara prorroga até dia 15 medidas de prevenção ao coronavírus; sessões sem a presença do público

Da Redação

Na quinta-feira, 30 de abril, os membros da Mesa Diretora da Câmara baixaram o Ato da Mesa nº 5/2020 que mantém, até o dia 15 de maio, as medidas de prevenção ao contágio do coronavírus anteriormente adotadas. A norma segue disposições do Decreto Municipal nº 11.981, de 29 de abril.

Com o ato, ações temporárias já implantadas seguem em vigor, como a recomendação do uso de máscaras de proteção individual nas dependências da Casa, suspensão de atendimentos presenciais e limitação da circulação de pessoas internamente, execução do teletrabalho, realização de sessões ordinárias de forma bem resumida, entre outras.

O presidente da Câmara, vereador Carreira, reforça a importância de zelar pela saúde da população neste momento: “vimos até aqui que toda atitude de prevenção contra a covid-19 fez a diferença na nossa cidade. Vamos continuar cumprindo nossa parte, pois a luta contra esta pandemia é de todos nós”. Também integram a Mesa Diretora da Câmara o vice-presidente Cula, a primeira-secretária Jamila e a segunda-secretária Alessandra Lucchesi.

Sessões ordinárias na pandemia

Na segunda-feira, 4 de maio, a Câmara realiza sessão ordinária às 20h, sem presença de público e com transmissão ao vivo pelo site, Facebook e TV Câmara Botucatu (canal 61.3 da rede aberta e canal 4 da NET). Ela deve prosseguir de maneira reduzida, sem projetos na Ordem do Dia.