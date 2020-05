Mesmo com a reabertura do comércio, taxa de isolamento social subiu para 56% na sexta-feira (1º)

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS) o ideal é 70% de isolamento

Do Leia Notícias

No primeiro dia da reabertura, com restrições, do comércio de Botucatu, a sexta-feira, 1º de maio, a taxa de isolamento social na Cidade subiu em relação ao dia anterior, segundo os dados divulgados pelo Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo de São Paulo.

Na quinta-feira (30 de abril), o Isolamento Social em Botucatu marcava 48%. Já nesta sexta-feira (1º de maio), a taxa subiu para 56%.