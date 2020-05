Morre o empresário Eduardo Rays Filho

Rays terá sepultamento em Bauru

Redação

Morreu neste sábado o empresário Eduardo Rays Filho, aos 69 anos. Ele era conhecido no município pelo empreendimento na área de extração e comercialização de areia.

As causas do óbito não foram divulgadas. Rays tem velório no complexo funerário Orlando Panhozzi, somente para a família. O sepultamento está marcado para as 8 horas este domingo, 3 de maio, no cemitério da Saudade, em Bauru.

Rays chegou a Botucatu em 1980, sendo que sua empresa atua desde 1984 na extração e comercialização de areia grossa, areia fina para reboco, pedregulho, areia suja para assentamento e pedras. Possui porto de areia localizado no quilômetro 160 da rodovia Geraldo Pereira de Barros (SP191) 160, ponte do Rio Tietê.

Em 2017 o empresário recebeu o título de cidadão botucatuense. O empresário deixa a esposa Sandra e as filhas Fernanda, Patrícia e Luciana.