Prefeitura de Botucatu inicia distribuição das primeiras 80 mil máscaras em supermercados

A partir de segunda-feira, 4 de maio, máscaras serão distribuídas em pontos de ônibus e em residências

Do Leia Notícias

Na tarde deste sábado (2) o Prefeito Mário Pardini divulgou em sua página nas redes sociais que foram iniciadas as distribuição das primeiras 80 mil máscaras em 16 supermercados da Cidade.

“Nossa população tem se mobilizado a fazer a sua parte e usar esse equipamento que ajuda bastante na prevenção da contaminação. A partir se segunda-feira, entregaremos casa a casa nos bairros com maior população socialmente vulnerável, e também no Paratodos, na Igreja São Benedito e no Camelódromo.”, afirma Pardini.