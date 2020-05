São Manuel chega a 13 casos positivos de Covid-19

Até este sábado, os casos notificados aumentaram para 59

Da Redação

A Diretoria Municipal de Saúde, atualizando o quadro de casos confirmados, suspeitos e descartados de coronavirus em São Manuel, neste sábado, 2, informa que ocorreram modificações que colocam a cidade em estado de alerta, principalmente, porque uma parcela da população não está colaborando e tem que ter mais responsabilidade em suas ações.

Até este sábado, os casos notificados aumentaram para 59 (digitados no sistema do Estado) de acordo com o Protocolo do Ministério da Saúde. No dia de hoje, foram 3 casos a mais notificados, que colheram material para exame.

Desses 59 casos notificados temos:

-13 casos positivos (sendo 1 caso internado no Hospital das Clínicas da Unesp em Botucatu, 3 em isolamento social, 8 recuperados e 1 óbito;

-36 casos foram descartados;

-10 casos estão aguardando resultados de exames (sendo 1 óbito em investigação e 9 em isolamento social).

Em relação ao caso da criança que estava internada no hospital da Unimed em Botucatu (divulgado no boletim de ontem), tivemos a informação (extraoficial) que recebeu alta hospitalar, mas até o momento a Unimed não nos enviou o resultado do exame para confirmar ou descartar o mesmo.

A população que apresenta Síndrome Gripal e não se enquadra para notificação e coleta de exame, de acordo com o Protocolo do Ministério da Saúde é acompanhada pela Equipe do Coronavírus de São Manuel e orientada quanto ao isolamento social de 14 dias.

O uso de MÁSCARAS, por todas as pessoas que se encontrarem nos estabelecimentos comerciais da cidade e no distrito de Aparecida de São Manuel, trabalhando ou sendo atendida é obrigatório no Município.

Todo estabelecimento que se encontrar aberto, com ou sem atendimento presencial ao público, de qualquer natureza (comercial ou industrial) somente poderá permitir a entrada de pessoas com MÁSCARAS de proteção.

O estabelecimento que não cumprir a determinação imposta pelo novo Decreto será imediatamente fechado e esvaziado pela fiscalização municipal e sua reabertura ficará condicionada a demonstração efetiva de que terá condições de atender a sua demanda, oferecendo, se necessário, as máscaras aos seus clientes.