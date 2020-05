Ação Social em Botucatu arrecada mais de meia tonelada de alimentos em troca de máscaras

Máscaras se esgotaram em menos de duas horas de iniciativa

Do Leia Notícias

Neste sábado, 2, foi realizada em Botucatu uma grande troca de máscaras faciais artesanais reutilizáveis por alimentos, ação social organizada pelo Grupo de Plantio Direto (GPD), vinculado à Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp (FCA) de Botucatu.

A ação ocorreu no Largo da Catedral e arrecadou mais de 500 kg de alimentos. “Gratidão. Esse é o sentimento que nós do GPD temos por todos aqueles que ajudaram na nossa campanha ‘Troque alimento por Máscara’. Em duas horas e meia de campanha acabaram todas as máscaras. Mais de 500kg de alimentos. Agradeço aos meus amigos membros do GPD, a toda população de Botucatu e ao Padre Emerson Anizi, que nos deu a possibilidade da doação. Para cima deles GPD, fazendo o bem não importa a quem”, destacou o Professor Paulo Arbex, coordenador do GPD.