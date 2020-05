Anhembi: alunos da rede municipal receberão cestas básicas

Receberão os pais de alunos matriculados que não foram contemplados na primeira etapa de distribuição

Da Redação

As escolas de Anhembi receberam na manhã deste sábado, 02, mais de 750 cestas de alimentação adquiridas pelo município que serão distribuídas nesta semana para os alunos da rede municipal na segunda etapa da entrega.

As cestas são um complemento alimentar referente a merenda escolar, já que devido a pandemia do Coronavírus as aulas estão suspensas. A distribuição acontece nesta terça-feira em todas as unidades das 8h30 às 16h30 e atende a uma lei federal.