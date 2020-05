Bolsonaro vai a ato e diz que não aceita interferência do STF

Bolsonaro também voltou a atacar governadores que impõe medidas restritivas na tentativa de conter a Covid-19

Da Rede Brasil Atual

Em meio à pandemia do novo coronavírus, Jair Bolsonaro participou mais uma vez de um ato promovido por seus apoiadores, em Brasília, para atacar o Supremo Tribunal Federal e o Congresso. Desta vez, o presidente esteve acompanhado da filha Laura, de 9 anos, e disse que não vai mais admitir “interferência” e que tem o povo e as Forças Armadas ao seu lado. A declaração de Bolsonaro fez referência ao ministro do STF Alexandre de Moraes, que suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal.

“Queremos a independência verdadeira, não apenas uma letra da Constituição, não queremos isso. Chega de interferência, não vamos admitir mais interferência, vamos levar o Brasil pra frente. Acabou a paciência”, disse Bolsonaro em frente ao Palácio do Planalto em vídeos divulgados por bolsonaristas nas redes sociais.

Na sequência, ele declara ainda: “Tenho certeza de uma coisa, nós temos um povo emocionado, nós temos as Forças Armadas ao lado do povo pela lei, pela ordem, pela democracia, pela liberdade e o que é mais importante: temos Deus conosco”.

Bolsonaro também voltou a atacar governadores que impõe medidas restritivas na tentativa de conter o avanço da epidemia. “O Brasil como um todo reclama volta ao trabalho. Essa destruição de empregos irresponsável por parte de alguns governadores é inadmissível. O preço vai ser muito alto ali na frente, fome, desemprego, miséria. Isso não é bom e o país de forma altiva vai enfrentar os seus problemas. Sabemos do efeito do vírus, mas infelizmente muitos serão infectados. É uma realidade e teremos que enfrentar. Não podemos fazer com que o efeito colateral seja mais danoso que o próprio vírus, há 50 dias venho falando isso”, disse Bolsonaro.