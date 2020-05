Ocupação de leitos de UTI para Covid-19 no Hospital das Clínicas sobe para 75%

Dos 8 leitos disponíveis para pacientes com casos confirmados ou suspeitos do novo coronavírus, 75% estão ocupados

Do Leia Notícias

O Secretário de Saúde de Botucatu, Dr. André Spadaro, destacou neste sábado, 02, que houve um aumento na ocupação de leitos para Covid-19 de UTI no Hospital das Clínicas (não somente entre pacientes munícipes de Botucatu).

De acordo com o Secretário, dos 8 leitos de UTI disponíveis para pacientes com casos confirmados ou suspeitos do novo coronavírus, 75% estão ocupados. Ontem essa taxa de ocupação era de 50%. Dos 100 leitos de enfermaria a taxa de ocupação caiu, de 27% para 25%.