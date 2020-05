Botucatu: isolamento social vai a 60% e mantém média dos domingos

O número representa avanço de 6% (8.760 pessoas) em comparativo ao sábado, 2 de maio

Botucatu voltou a atingir 60% no índice de isolamento social, medida adotada para controle da propagação da covid-19. Este valor foi registrado no domingo, 3 de maio, pelo Sistema de Monitoramento Inteligente (SMI) do governo estadual. Com isso, estima-se que 87.600 botucatuenses tenham respeitado o isolamento social.

O número representa avanço de 6% (8.760 pessoas) em comparativo ao sábado, 2 de maio. Na ocasião, o índice havia ficado em 54%, ou seja, 78.840 botucatuenses haviam respeitado o isolamento. A data coincide com o segundo dia de reabertura do comércio.

O índice obtido ontem é o mesmo de outros domingos. No dia 26 de abril, o isolamento 60%, mesmo valor dos dias 19 e 12 de abril.

A medida é considerada estratégica pelo governo e órgãos internacionais como a Organização Mundial da Saúde (OMS) para coibir a proliferação da covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus.

Estes indicadores são medidos pelo governo paulista em 104 cidades acima de 70 mil habitantes, por meio da análise de mobilidade dos telefones celulares. As informações são aglutinadas e anonimizadas sem desrespeitar a privacidade de cada usuário. Os dados de georreferenciamento servem para aprimorar as medidas de isolamento social para enfrentamento ao coronavírus.