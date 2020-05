Casos positivos de Covid-19 sobem a 77 em Botucatu

Total de pessoas curadas chega a 26

Por Flávio Fogueral

O número de casos confirmados de Covid-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavirus subiu a 77, nesta segunda-feira, 4 de maio, segundo o secretário municipal de Saúde de Botucatu, André Spadaro.

O boletim oficial emitido pela Prefeitura ressalta que há no momento, 26 pessoas internadas, sendo 21 no Hospital das Clínicas e 5 no Hospital Unimed. Desse total, 6 pacientes estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo Spadaro, o aumento no número de casos positivos ocorreu pelos testes realizados na comunidade que chegaram a 27 casos positivos e 316 descartados. Também houve confirmações em testes realizados por laboratórios particulares.

Botucatu também registrou 26 pessoas com altas hospitalares.