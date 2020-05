Educação abre seleção para professores que queiram atuar no Centro de Mídias SP

Da Redação

A Secretaria da Educação abriu seleção para encontrar professores da rede estadual que queiram compor a equipe do Centro de Mídias da Educação de São Paulo (CMSP), estratégia da pasta que reúne dois aplicativos, um voltado para a educação infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, e outro aos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Além disso, o CMSP engloba ainda os canais digitais 2.2 – TV Univesp e 2.3 – TV Educação. As plataformas foram inauguradas em 6 de abril para permitir que os 3,5 milhões de alunos matriculados na rede estadual tenham aulas mediadas por tecnologia durante a quarentena.

Por meio desses canais, os estudantes têm acesso a conteúdos de todos os componentes curriculares da educação infantil até o ensino médio, com videoaulas e aulas ao vivo e possibilidade de interação. A internet para que os alunos tenham acesso aos aplicativos é subsidiada pela Secretaria da Educação.

Inscrições

Os profissionais da rede que compõem o quadro do magistério podem se inscrever até a próxima sexta-feira (8) para participar do processo de seleção, por meio do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6hxJlBS7sz9TBePMSptHIjMJzcK8lt4Gyaxyy1cjY38kk5Q/viewform.

A inscrição deve ser feita para professor de estúdio ou técnico em tecnologia da educação. Além de fazer parte do quadro do magistério, os candidatos devem obedecer aos seguintes critérios: ter concluído estágio probatório, obter anuência do superior hierárquico, não estar em procedimento de aposentadoria e ter disponibilidade para trabalhar presencialmente na Rua João Ramalho, 1.546 – Perdizes – São Paulo.

Os interessados que já estejam afastados nos órgãos centrais ou Diretorias de Ensino podem participar da seleção mediante liberação de seus superiores. Os selecionados serão afastados na Coordenadoria Pedagógica (Coped) para trabalho presencial em jornada de 40h, portanto, em dedicação exclusiva. Para isso, receberão uma gratificação no valor de R$ 1.552,50 mensais.

Etapas da seleção

Na primeira fase do processo seletivo serão avaliados itens como tempo de atuação na área, formação acadêmica, relevância das experiências profissionais. Em uma segunda etapa, serão levados em conta as referências profissionais dos superiores e análise de produção audiovisual e/ou textual técnica específica para o perfil indicado pelo candidato. Poderão ocorrer, ainda, entrevistas presenciais ou a distância.