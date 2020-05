Hospital das Clínicas de Botucatu atinge 100% da capacidade de leitos em UTI para atendimento da Covid-19

Expectativa do hospital é ter 30 leitos exclusivos ao tratamento da covid-19

Por Flávio Fogueral

Unidade referenciado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o atendimento regional de casos de covid-19, o Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) atingiu 100% da capacidade de seus leitos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados exclusivamente para o tratamento desta doença respiratória aguda causada pelo novo coronavírus.

A informação é do próprio hospital, por meio de boletim oficial. Segundo a unidade, há 54 leitos de UTI (adulto e pediátrico, bem como neonatal). Desse total, seis foram destinados exclusivamente ao atendimento de covid-19, sendo adicionados mais dois espaços, posteriormente. “Estes leitos são quartos independentes e isolados, adaptados com normas rígidas de segurança, de acordo com os protocolos divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde1′, ressalta o hospital.

Com isso, são atualmente oito leitos que são destinados a pacientes de mais de 60 municípios da região, totalizando população estimada superior a dois milhões de habitantes. Nesta segunda-feira, 4 de maio, o hospital contabiliza 34 pessoas internadas, onde 27 são suspeitas e 7 confirmações de covid-19. Dos casos positivos, 8 estão na UTI e 26 na enfermaria.

Devido ao aumento de casos suspeitos e a evolução de pacientes positivos da doença, e o tempo em que os pacientes ocupam cada leito (em média 14 dias), o hospital planeja a ampliação em 100% da estrutura em UTI, acrescentando mais oito leitos. Isso ocorrerá, segundo a nota oficial do HCFMB, com recursos próprios, sem incremento estadual.

“Pensando nos casos futuros, o HCFMB tem espaço físico reservado para mais 14 leitos, que dependem de recursos do Estado para abertura, como a chegada de respiradores e liberação de valores para a contratação de recursos humanos”, salienta o hospital por meio de nota.

Segundo a unidade, para que os catorze leitos sejam disponibilizados exclusivos à covid-19, serão necessários R$ 160 mil em estruturas, demandando custos de R$ 2.500 ao dia para atendimento aos pacientes. Estes valores seriam custeados pelo governo estadual e já estão em negociação entre superintendência do HCFMB e da secretaria da Saúde.

No entanto, o hospital frisa que trabalha para que se tenham 30 leitos exclusivamente utilizados para pacientes com covid-19. A liberação destes espaços ainda dependerá de alguns trâmites burocráticos e será feita

