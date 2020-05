Parceria entre Embraer e Unesp proporcionará 40 mil testes de covid-19; Botucatu será contemplada com ação

Acordo prevê um prazo de até seis meses para a realização dos 40 mil testes

AUnesp e a Embraer firmaram uma parceria para viabilizar o processamento de 40 mil testes de diagnóstico da Covid-19 a serem realizados nas regiões de São José dos Campos, Araraquara e Botucatu, no interior de São Paulo, como forma de apoio às comunidades onde a Embraer está presente.

A iniciativa foi construída após tratativas da empresa com a Pró-Reitoria de Pesquisa (Prope). A rede de laboratórios da Universidade conectada para trabalhar de forma conjunta, por meio da coordenação do Comitê Científico formado em resposta à pandemia, foi decisiva para que a doação da Embraer se materializasse de forma rápida, com a interveniência da Fundação para o Desenvolvimento da UNESP (FUNDUNESP).

O aumento na realização de testes para diagnóstico da Covid-19 na população é considerado pelas autoridades de saúde a medida mais importante para orientar a adoção de políticas públicas adequadas para conter o espalhamento da pandemia e proteger as pessoas, ajudando a dimensionar aquelas já em andamento, como o distanciamento social.

Conforme o protocolo das autoridades de saúde, o material coletado será enviado para as unidades da UNESP dedicadas ao processamento da metodologia RT-qPCR (teste molecular), exame considerado padrão-ouro para o diagnóstico do novo coronavírus. A expectativa é que o resultado saia em até 16 horas após o recebimento das amostras pelo laboratório.

As três regiões do Estado de São Paulo no escopo do acordo têm unidades da Embraer e câmpus da Unesp –a empresa está presente em São José dos Campos, Botucatu e Gavião Peixoto, na região de Araraquara. Pelos termos firmados, a Embraer realizará uma doação financeira, no valor de aproximadamente R$ 4 milhões, para coleta de amostras, transporte e execução das análises de diagnóstico.

No combate à pandemia, o diagnóstico preciso e rápido é um dos elementos mais importantes, em especial para o tratamento correto do paciente. A Embraer, imbuída de seu papel social, nos procurou para poder contribuir com o financiamento de 40 mil diagnósticos. No momento em que o número de casos da Covid-19 cresce, em especial no interior paulista, nós poderemos fornecer uma informação valiosa para as prefeituras das cidades dessas regiões envolvidas”, diz o pró-reitor de pesquisa da Unesp, professor Carlos Graeff.

“Os desafios são grandes, em especial pela dificuldade de compra dos insumos necessários para os exames. As prefeituras estão colaborando nesta iniciativa, em especial na etapa de coleta e transporte dos exames para os nossos laboratórios. Portanto, estamos formando uma rede solidária envolvendo a iniciativa privada, sociedade civil e Universidade para combater a pandemia”, afirma o professor Carlos Graeff.

Força-tarefa

Em razão da situação de emergência em saúde pública, o acordo prevê um prazo de até seis meses para a realização dos 40 mil testes. De acordo com o pesquisador João Pessoa Araújo Junior, professor do Instituto de Biociências da Unesp, no câmpus Botucatu, a parceria com a Embraer vai permitir a automatização da etapa inicial do processamento dos testes moleculares em alguns laboratórios da Unesp, o que deve aumentar a capacidade de prestar esse serviço dentro da Universidade.

“A primeira etapa do teste (dentro do laboratório) é a extração e purificação do RNA viral. Essa é uma das etapas mais demoradas do processo. Os equipamentos que já existem serão utilizados e, além disso, a parceria vai trazer a oportunidade de capacitar laboratórios da Unesp para maior escala com a aquisição de robôs de extração”, diz o docente, que faz parte do Comitê Científico da Unesp e é o responsável pelo laboratório de virologia e diagnóstico molecular do Instituto de Biotecnologia (IBTEC), no câmpus de Botucatu.

Segundo João Pessoa, ao longo das tratativas para a assinatura do acordo, a Unesp também liderou a montagem de uma força-tarefa para cuidar da logística para o transporte dos exames e já adiantou a compra de reagentes, insumos e outros materiais. “O aumento no número de diagnósticos pode nos dar a real visibilidade do que está acontecendo na população. A partir da testagem, medidas de controle (da pandemia) podem ser refinadas”, diz o docente.