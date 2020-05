Prefeitura instalará tendas em frente às agências da Caixa

Tendas serão instaladas nas agências da Caixa no Centro e na Major Matheus

Por Flávio Fogueral

Filas com centenas de pessoas em frente às agências da Caixa Econômica Federal tornaram-se comuns em Botucatu desde que os pagamentos ao auxílio emergencial teve início.

Por diversas vezes estas filas eram formadas no início da manhã, com pessoas tentando o saque presencial do auxílio a quem foi afetado diretamente pela Covid-19.

Além do perigo do contágio da doença lela aglomeração, os populares também enfrentavam situações como oscilações de temperaturas, além de esperarem por horas.

Tendo em vista tal situação, a Prefeitura de Botucatu começará ações para minimizar os transtornos nas filas. A partir desta terça-feira, 4 de maio, serão instaladas tendas nas agências das Ruas General Telles e Major Matheus.

Nestes espaços estarão disponíveis cadeiras e máscaras de proteção facial.