Senai faz doação de 5 mil máscaras a São Manuel

Da Redação

Na tarde desta segunda-feira, 6, a diretoria do hospital da Casa Pia São Vicente de Paulo, comandada por Walter Boccardo recebeu a doação de 5.000 máscaras cirúrgicas, doadas pela escola do SENAI de Botucatu.

A doação atendeu a um pedido da Administração Municipal, feito através do diretor de Indústria e Comércio, Edinho Baptistão, que o fez diretamente ao presidente da FIESP/CIESP, Paulo Skaf, que imediatamente encomendou a Escola do SENAI de Botucatu, que confeccionasse e entregasse as 5.000 máscaras cirúrgicas ao hospital de São Manuel.

Esteve presente na entrega do importante material de proteção, o diretor da escola do SENAI, Fábio Rocha da Silveira de Botucatu. Da Prefeitura de São Manuel estiveram presentes, agradecendo em nome do Município a gentileza da importante doação, os diretores municipais Edinho Baptistão (Indústria e Comércio), Jô Fuim (Gabinete) e Tony Forti (Comunicação).

Segundo o diretor clínico do hospital, Dr. Kandir Dinhane, o consumo diário do uso de máscaras atualmente é de 250 máscaras e que todo o estoque que existia no almoxarifado já estava se esgotando. “Essa doação veio em excelente hora já que estávamos praticamente sem esse importante material de proteção individual e também sem recursos para adquiri-los, em função, principalmente, pelos preços que estão sendo praticados”.

O diretor da Indústria e Comércio, que também faz parte da direção regional da FIESP/CIESP se comprometeu em nome da Prefeitura de São Manuel de solicitar ao presidente Paulo Skaf, mais doações de novas máscaras a casa de saúde de São Manuel, que vem atendendo também as populações das cidades de Pratânia e Areiópolis.

USO OBRIGATÓRIO

Nesta segunda-feira, o governador João Dória anunciou que irá decretar a partir desta terça-feira,7, o uso obrigatório de máscaras em todo o estado.

As pessoas que necessitarem sair as ruas terão que necessariamente estarem usando máscaras de proteção.