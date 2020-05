Botucatu: 6 pacientes são curados da Covid-19

Em contraponto, o município está com 77 casos confirmados da doença

Do Leia Notícias

O Secretário Municipal de Saúde de Botucatu, Dr. André Spadaro, divulgou nesta segunda-feira, 04, que aumentou o número de altas de pacientes curados com testes positivos de Covid-19, nos Hospitais de Botucatu (HCFM e Unimed).

De acordo com Spadaro, o número de altas entre ontem e hoje subiu de 20 para 26 munícipes de Botucatu. O número de casos positivos da doença entre moradores da Cidade também subiu nas últimas 24 horas, foi de 72 para 77.

A Cidade conta com 26 munícipes internados. São 21 no HC (3 na UTI) e 5 na Unimed (3 na UTI).

Botucatu está com 77 casos confirmados da doença, entre internados nos hospitais, em isolamento domiciliar, 4 óbitos e 26 altas hospitalares, de paciente curados da Covid-19.

UTI do HC Lotada

Além dos 3 pacientes de Botucatu internados na UTI do HC, a unidade conta também com outros 5 pacientes moradores da região, totalizando 8 pessoas internadas na UTI do Hospital das Clínicas, ocupando 100% dos leitos de UTI para Covid-19 no Hospital.

Nos próximos dias o HCFMB deverá abrir mais 8 leitos de UTI para pacientes em tratamento do novo coronavírus.