Botucatu confirma mais dez novos casos de covid-19; total chega a 87

O Secretário Municipal de Saúde de Botucatu, Dr. André Spadaro, divulgou nesta terça-feira, 05, mais um considerável aumento no número de casos positivos de Covid-19 entre moradores da Cidade. Ontem foram divulgados 77 casos, já hoje foram confirmados 87 casos positivos.

De acordo com o Secretário, o crescimento é em função do aumento do número de resultados de testes realizados na comunidade, de pessoas com sintomas gripais.

A Cidade conta com 23 munícipes internados. São 18 no HC (3 na UTI) e 5 na Unimed (3 na UTI).