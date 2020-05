Clássico de Charles Chaplin, “O Grande Ditador” terá exibição gratuita online neste sábado (9)

Exibição on-line para cadastrados acontece neste sábado, 9, às 15 horas; público poderá participar de bate-papo

Da Redação

O Pontos MIS – Bate-Papo de Cinema exibe neste sábado, 9 de maio, o clássico “O Grande Ditador”, de 1940. Parceria com a Secretaria Municipal da Cultura, a atividade gratuita traz uma sessão de cinema online seguida por conversa ao vivo no canal do Museu da Imagem e do Som (MIS) no YouTube.

Dirigido e estrelado por Charlie Chaplin e considerado uma obra-prima do cinema, o filme aborda a onda nazifascista e o antissemitismo em ascensão na época pelo olhar de um barbeiro judeu.

Após a exibição online que acontece às 15h30, tem início bate-papo com o público ao vivo às 18 horas no canal do museu no Youtube. A inscrição pode ser feita no link https://is.gd/9mn1qB. O interessado vai receber por e-mail o link para a sessão virtual. No endereço www.mis-sp.org.br também é possível ainda verificar toda a programação disponível.

Sinopse

Um barbeiro judeu tenta fugir do regime de um terrível ditador. Porém, em sua fuga, acaba sendo confundido com o déspota, e aproveita a oportunidade para mudar um pouco as coisas.

A campanha #MISemCASA traz conteúdos em diferentes formatos em todas as plataformas digitais do MIS.

A ação acontece em conjunto com o #Culturaemcasa, ação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa diante da pandemia do coronavírus.