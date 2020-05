Em sessão rápida, Câmara aprova um voto de pesar, três moções e 17 requerimentos

Sessão foi realizada em cerca de meia hora

Da Redação

Sem Ordem do Dia nem Grande Expediente, a sessão ordinária da segunda-feira, 4 de maio, foi realizada em cerca de meia hora. Tornar as reuniões semanais na Câmara Municipal de Botucatu mais breves é uma das medidas de prevenção ao contágio pelo coronavírus, que já vem sendo adotadas desde o final de março. Uso de máscara facial, limitação da presença do público e higienização constante do ambiente também fazem parte das medidas de prevenção tomadas.

Desta forma, a sessão se resumiu à leitura das matérias apresentadas pelos vereadores no Pequeno Expediente. No final, o plenário aprovou um voto de pesar, três moções e 17 requerimentos.

Entre os assuntos da pauta, o momento de pandemia que Botucatu enfrenta continua em destaque. Foram abordados: uso de máscaras em locais públicos a fim de evitar a disseminação da covid-19; divulgação de informações sobre abatimento de mensalidade em escolas particulares que suspenderam as aulas; reabertura no atendimento do hospital veterinário da UNESP; ampliação do número de vagas do programa “Frente ao Trabalho” para contemplar autônomos afetados pela pandemia; adoção do sistema de “drive-thru” na campanha de vacinação contra H1N1; melhora nas condições de espera na Caixa Econômica Federal, onde estão se formando longas filas de pessoas que buscam o Auxílio Emergencial do governo; e divulgação de orientações sobre o uso correto da máscara nos boletins informativos diários da Prefeitura.

Homenageados da noite

As três moções de congratulações apresentadas na sessão ordinária de 4 de maio homenagearam profissionais que vêm atuando na linha de frente do combate ao coronavírus. Receberam a condecoração a Comissão de Acompanhamento, Controle, Prevenção e Tratamento do Coronavírus; a equipe da Secretaria de Assistência Social e a Guarda Civil Municipal.