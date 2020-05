Isolamento social cai 11% em Botucatu; 16 mil pessoas deixaram quarentena na segunda-feira (4)

No entanto, 71.540 botucatuenses ainda respeitam as recomendações de isolamento

Por Flávio Fogueral

Os números apresentados pelo Sistema de Monitoramento Inteligente (SMI), do governo do estado, apontam que o isolamento social teve queda brusca em Botucatu na última segunda-feira, 4 de maio. Segundo o indicador, o percentual dos botucatuenses que têm se mantido em quarentena caiu 11 pontos em menos de vinte e quatro horas, passando de 60% no domingo (3), para 49% na segunda-feira, 4 de maio.

Isso representa que 16.016 pessoas deixaram o isolamento social em algum momento no último dia, levando em consideração projeção populacional de Botucatu, que é de 146 mil habitantes, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No entanto, 71.540 botucatuenses ainda respeitam as recomendações de distanciamento e isolamento social.

O índice é um dos menores nos últimos sete dias. Nos dias 29 e 30 de abril os percentuais foram de 49% e 48%, respectivamente. Na segunda-feira, 27 de abril, o total também foi de 49%.