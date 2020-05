Ponte do Salgueiro, no Centro, tem trabalho avançado de reconstrução

Estrutura terá canal auxiliar para a diluição do fluxo de águas do Ribeirão Lavapés

Por Flávio Fogueral

Uma das estruturas urbanas afetadas em sua totalidade pela chuva de 10 de fevereiro, a Ponte do Salgueiro, na confluência entre a Avenida Petrarca Bachi e a Rua Amando de Barros, está com trabalhos acelerados de reconstrução.

Sem interrupção, as equipes da empresa terceirizada refazem a cabeceira da ponte, que teve danos estruturais consideráveis após o temporal. Devido ao alto fluxo de água no leito do Ribeirão Lavapés, a encosta foi erodida. Ao lado da ponte, uma casa (que já havia recebido proteção de muro de gabião devido a chuvas na década de 1990), foi completamente destruída. A família que ocupava a residência conseguiu escapar.

Orçada em R$ 700 mil, a reconstrução da ponte contemplará novo projeto, que terá maior vão para escoamento da água. Isso se deve pela construção de um canal auxiliar proporcionado por aduelas (anéis de concreto) de 3,5 metros de largura por 3 metros de altura. Após este processo, o espaço será aterrado e pavimentado.

Ainda não há previsão para a conclusão da obra. Todo o trânsito nas imediações foi alterado, com o trecho próximo à Praça Lions Clube tendo mão dupla de direção. A Rua Curuzu, até a Rua Djalma Dutra, também tem duplo sentido para veículos.

Em 21 de fevereiro o governo estadual ratificou o auxílio de R$ 6 milhões para a reconstrução de três pontes danificadas completamente pela chuva: Rua Dr. Rafael Sampaio, Ponte do Salgueiro e da Rua dos Costas.