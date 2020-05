Semana Nacional da Matemática: conheça a programação preparada pelo IMPA

Instituto de Matemática Pura e Aplicada preparou uma série de atividades on-line

Da Agência Educa Mais Brasil

Para comemorar a Semana Nacional da Matemática e o Dia Nacional da Matemática, que acontece nesta quarta-feira, 6, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) vai realizar uma série de programações virtuais.

De acordo com a diretoria geral do IMPA, por conta da situação de pandemia, toda a programação será totalmente on-line. Durante a semana serão feitas várias lives (atividades transmitidas em tempo real), sobre diversos temas, como por exemplo, a importância da ciência diante de um problema de saúde tão grave como o coronavírus.

Na programação estão incluídas palestras e também entrevistas com pesquisadores. Para ter acesso às lives, basta acessar o perfil do Instagram do instituto.

Para esta terça-feira, 5, está programada uma entrevista com o biólogo e microbiologista Atila Iamarino. A conversa, que vai ser mediada pelo diretor do IMPA, Marcelo Viana terá como tema a importância da ciência e da matemática no combate à Covid-19.

Dia Nacional da Matemática

Em celebração ao Dia Nacional da Matemática, na quarta, as discussões estarão em torno do projeto “Livro Aberto de Matemática”, que produz uma coletânea de livros didáticos dessa área para a educação básica. Para esse debate, os convidados serão o professor da Universidade Federal Fluminense Humberto Bortolossi e o diretor da Escola de Matemática da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Fabio Simas, um dos criadores do “Livro Aberto”.

Também consta na programação uma live com o coordenador-geral da Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), Carlos Gustavo Tamm. Juntamente com Samuel Barbosa, que é professor da Universidade Federal da Bahia e líder de equipes em torneios internacionais como a Romanian Master of Mathematics, os pesquisadores conversarão sobre o mundo das competições científicas.

Webinário

Para encerrar a comemoração, o Instituto preparou uma conferência on-line (webinário) que ocorrerá na sexta-feira, 8, às 11h. Os palestrantes Marcelo Viana, diretor geral do IMPA, Luciano Irineu, pesquisador do IMPA, Tiago Pereira, pesquisador do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo, e Sabine Rightti, jornalista da ciência, abordarão o tema “Matemática em Tempos de Crise” com foco na crise sanitária. Essa programação também pode ser acessada pelo canal do IMPA no You tube.

O papel da ciência

Por causa do novo coronavírus, a importância da ciência e da sua contribuição para o desenvolvimento e formação das pessoas ficou em evidência. Nesse sentido, ampliar o debate científico, garantindo que uma informação de qualidade chegue às pessoas é muito importante. No contexto em que estamos inseridos, a quantidade de desinformação que circula nas redes sociais e até mesmo em portais de notícias pode ser muito danoso. Por isso, atividades como essa devem ser incentivadas, assim, a discussão científica se tornará cada vez mais popular, contribuindo para um conhecimento mais crítico e transparente.