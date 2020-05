Hospital das Clínicas recebe doação de 10 mil máscaras

O HCFMB utiliza semanalmente cerca de 9.000 máscaras triplas

Da Redação

Na última segunda-feira, 4, a Federação e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP/CIESP) – Diretoria Regional de Botucatu, além do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Botucatu, realizaram a doação de 10 mil máscaras triplas ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), para auxiliar os profissionais de Saúde do HC, que estão 24 horas no combate ao novo coronavírus.