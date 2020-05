Irizar abre oportunidade de emprego para fábrica de Botucatu

Unidade de Botucatu disponibiliza oportunidade para designer de catálogos

Da Redação

A unidade de Botucatu da Irizar Brasil abriu oportunidade para designer de catálogos. A vaga é voltada a graduados (as) em Web Design ou Desenho Técnico, conhecimento em pacote Adobe, Corel Draw, Microsoft Office, entre outros. Candidatos (as) tem como desejável formação em Desenvolvimento ou relacionados. Interessados devem preencher o cadastro no link: http://www.irizar-sat.com.br/catalogo/irizar/trabalhe.asp

Confira a descrição e requisitos da vaga:

Atribuições:

Execução de desenhos vetoriais;

Edição de imagens;

Elaboração de documentos e planilhas;

Administração de sistemas web (catálogos)

Requisitos:

Formação em Web Design / Desenho Técnico;

Conhecimento avançado em Corel Draw e Pacote Adobe (Photoshop, Ilustrator, etc.)

Conhecimento avançado no pacote Microsoft Office;

Experiência comprovada na área;

Disponibilidade para eventuais viagens;

Saber compreender, fazer seguimentos, trabalhar em equipe, transmitir informações e desenvolver-se.

Desejável:

Curso Superior em Desenvolvimento de Sistemas ou relacionados;

Curso de idioma (Inglês);

Curso de idioma (Espanhol).

Benefícios

Transporte;

Almoço no refeitório da empresa;

Plano de Saúde;

Salário compatível com a função.

Carga horária

De segunda a sexta-feira;

Das 6h45 às 16h33.

Para concorrer à vaga:

Preencha o formulário disponível no site da Irizar: https://www.irizar.com/brasil/pt-br/

Clique na aba “Irizar” e na opção “Trabalhe Conosco”.