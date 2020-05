Versão digital do Enem 2020 terá a mesma estrutura da prova impressa

O Enem Digital é uma novidade implementada pelo Ministério da Educação

Da Agência Educa Mais Brasil

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 vão poder ser feitas entre os dias 11 e 22 de maio. Os estudantes que se inscreverem para o vestibular poderão optar por fazer as provas na modalidade digital ou impressa. A versão digital do Enem é uma novidade trazida pelo Ministério da Educação (MEC) para a avaliação. Este ano, somente 100 mil alunos realizarão a prova nesta modalidade, mas a intenção do MEC é que até o ano de 2026 todos os candidatos façam o exame apenas nessa versão.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) já disponibilizou a

lista com os locais de prova em todos os estados para essa primeira aplicação. O Enem Digital 2020 deve seguir a mesma estrutura da versão impressa. Os participantes que optarem pela versão digital devem comparecer ao local de prova que estará no cartão de confirmação. Os estudantes devem estar atentos aos horários de fechamento dos portões e início da prova, pois o Enem digital não será realizado em casa ou computador pessoal.

A estrutura das questões e as áreas de conhecimento também seguem o molde da versão impressa: serão quatro provas objetivas, cada uma com 45 questões de múltipla escolha apresentadas no computador. Somente a redação será realizada em formato impresso, como no modelo tradicional. Os estudantes que escolherem o Enem Digital terão o mesmo tempo para responder as questões que aqueles que optaram pelo exame tradicional.



Quem pode participar do Enem Digital 2020?

O Enem Digital 2020 pode ser realizado por quem está no último ano do ensino médio ou já concluiu essa etapa de formação. Essa versão da prova ainda não está liberada para os treineiros, que são os estudantes menores de 18 anos e que ainda não estão no último ano do ensino médio. Os treineiros só podem fazer a prova na versão impressa. As datas do exame são:

Enem Impresso – 1º e 8 de novembro

Enem Digital – 22 e 29 de novembro



Como será dividido o Enem Digital?

No primeiro dia do exame, 22 de novembro, os estudantes terão 5h30 para responder às questões das provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, e fazer uma redação. No segundo dia de prova, 29 de novembro, os alunos terão 5h para responder às questões de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias.