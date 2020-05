Banco do Povo prorroga prazo para adesão a crédito emergencial

Linha que vai de R$ 200 até R$ 20 mil pretende auxiliar pequenos negócios durante pandemia

Da Redação

O Banco do Povo Paulista (BPP) prorrogou até 20 de maio o prazo para a adesão ao crédito emergencial destinado a auxiliar pequenos negócios durante a pandemia do coronavírus. O órgão de fomento vai conceder R$ 25 milhões em empréstimos a empreendedores de todo o estado com o objetivo de ajudá-los no enfrentamento aos impactos financeiros causados pela Covid-19.

Os limites para crédito vão de R$ 200 até R$ 20 mil, independentemente de ser formal ou informal (MEI,ME, EIRELLI, LTDA, EPP) ou produtor rural (com ou sem CNPJ).

Benefícios

A linha de microcrédito do Banco do Povo, que já é competitiva, tem agora a taxa fixada para 0,35% ao mês. O prazo para pagamento passa de 24 para 36 meses, incluindo o prazo de carência, que também aumenta de 60 para 90 dias.

Além disso, agora também é possível solicitar a prorrogação de parcelas diretamente pelo site www.bancodopovo.sp.gov.br . Os valores estão condicionados à análise de crédito e comprovação de toda documentação necessária para empréstimos de pessoas jurídicas, micros e pequenos negócios formais e também microempreendedores urbanos e rurais, inclusive do setor informal.

Unidades na Região

O Banco do Povo possui algumas representações na região. No entanto o atendimento ocorre por meio de canais eletrônicos. Em Botucatu, a unidade atende na Rua Benjamin Constant, 161. O contato pode ser feito pelo e-mail: botucatu@bancodopovo.sp.gov.br.

Em Avaré, a unidade local do Banco do Povo fica na Casa do Cidadão (Rua Bahia, Nº 1580). O atendimento presencial é das 7 às 13 horas. Outras informações pelo telefone (14) 3732-6101 ou pelos e-mails avare@bancodopovo.sp.gov.br e bruna.pera@avare.sp.gov.br .

O programa

O Banco do Povo Paulista é um programa de microcrédito produtivo desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), em parceria com as prefeituras.

O órgão credita valores para capital de giro e investimento fixo, como a aquisição de mercadorias em geral, matérias-primas, máquinas, ferramentas, equipamentos, veículos e até mesmo itens para publicidade e divulgação do empreendimento.