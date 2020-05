Botucatu distribuirá máscara a todos os 146 mil moradores

As máscaras serão feitas em tecido, portanto, reutilizáveis

Por Flávio Fogueral

Botucatu deverá entregar uma máscara para cada habitante. Pelo menos esta é a intenção de parceria firmada entre a Prefeitura e uma empresa do município, que visa a aquisição de mais 40 mil acessórios de proteção facial.

As máscaras serão feitas em tecido, portanto, reutilizáveis. Segundo o prefeito Mário Pardini, com este incremento, o município já tem 145 mil máscaras a serem ou mesmo já em distribuição de forma gratuita à população. Pela projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Botucatu possui 146 mil habitantes. “Uma máscara para cada habitante, com aqueles que mais precisam recebendo na porta de casa? Nenhuma Cidade fez!”, postou o Chefe do Executivo em sua página oficial no Facebook.

Até quarta-feira, 6 de maio, foram distribuídas 62.500 máscaras para a população- com ênfase nas famílias de baixa renda-, em ações de porta a porta. Também estão disponíveis em dezesseis pontos fixos instalados em supermercados e mais três em terminais de ônibus urbanos (Paratodos, Camelódromo e São Benedito). “Nossas equipes formadas por servidores da Zeladoria, agentes de combate à endemias, agentes comunitários de saúde e atiradores do Tiro de Guerra, têm trabalhado de forma incansável para levar a população a proteção contra o coronavírus.”, salientou Pardini.