Botucatu: mulher de 30 anos é curada da covid-19 e recebe alta do Hospital das Clínicas

Chega a 29 o número de botucatuenses curados da doença

Por Flávio Fogueral

Mais uma botucatuense recebeu alta após lutar contra a covid-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavírus. A mulher, de 30 anos, estava internada no Hospital das Clínicas de Botucatu, unidade vinculada ao Sistema Único de Saúde.

A paciente (que não teve identidade revelada) deixou o hospital na tarde de quarta-feira, 6 de maio, após dez dias internada na enfermaria do hospital. O diagnóstico era positivo para coronavírus. Com isso, a mulher será monitorada e continuará com o tratamento em isolamento domiciliar e monitorada diariamente.

Botucatu possui 88 pessoas com confirmação da covid-19, com cinco mortos. Com este novo caso de alta, chega a 29 o número de botucatuenses curados da doença.