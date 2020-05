Botucatu registra 95 casos confirmados de Covid-19; são cinco óbitos e 29 curados

Somente nesta quinta-feira, 7 de maio, foram sete casos positivos

Por Flávio Fogueral

Com a confirmação de mais sete casos de covid-19 nesta quinta-feira, 7 de maio, Botucatu chega a 95 pacientes com a doença causada pelo novo coronavírus. A informação foi passada pelo secretário municipal de saúde, André Spadaro.

Segundo ele, quatro casos positivos foram realizados em laboratórios particulares. Dois ocorreram nos testes realizados pela Prefeitura na comunidade. Com isso, os exames feitos em pessoas que apresentaram algum sintoma de síndrome gripal chegam a 39 confirmados e 438 descartados.

Outro caso confirmado é de um paciente que está internado no Hospital das Clínicas. Ao todo, os serviços de saúde do município possuem 15 pessoas internadas com suspeitas ou confirmadas, sendo 14 no HC. A unidade, vinculada ao SUS, teve hoje a alta de uma mulher de 30 anos, após dez dias internada submetendo-se ao tratamento da doença.

Botucatu possui 95 casos confirmados da doença, com 29 pacientes que se recuperaram. Já cinco botucatuenses morreram em decorrência da covid-19.