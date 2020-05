Câmara Municipal fará audiência pública sobre perímetro urbano forma remota

A participação popular será incentivada pela transmissão ao vivo pelo site, Facebook e TV Câmara Botucatu

Da Redação

Na terça-feira, 12 de maio, a partir das 18h, a Câmara de Botucatu realiza audiência pública para debater a delimitação dos perímetros urbanos no município. A proposta tramita na Casa por meio do Projeto de Lei 10/2020, de autoria do Prefeito. A participação popular será incentivada pela transmissão ao vivo pelo site, Facebook e TV Câmara Botucatu canal 61.3 da rede aberta.

Enquanto a explanação sobre o tema e a presença de vereadores no plenário permanece no mesmo formato de audiências promovidas antes do período de pandemia da covid-19, a fase de interação com o público sofreu alterações por medida de prevenção ao contágio da doença. Pela primeira vez, a população poderá participar de uma audiência pública de maneira virtual.

“Uma vez que o objetivo das audiências públicas é ouvir a sociedade no processo de decisão sobre o interesse público, a Câmara garantirá esse direito por meio da interação on-line e remota. Esperamos que a população se envolva nessa nova modalidade de cidadania”, fala o presidente da Câmara, vereador Carreira, representando a Mesa Diretora que teve a iniciativa do encontro.

Como participar

Para fazer perguntas aos expositores da audiência pública sobre a delimitação dos perímetros urbanos no município, você pode:

– enviar uma mensagem ao WhatsApp (14) 99610-1981, com seu nome e dúvida;

– deixar um comentário na live do evento no Facebook da Câmara (facebook.com/camarabotucatu) com seu nome e dúvida.

– quem desejar enviar algum documento para corroborar a pergunta, deverá fazer no mesmo momento e de maneira remota via WhatsApp.

Sua pergunta será repassada aos repositores ao vivo e a resposta se dará da mesma maneira. Para conhecer a íntegra do projeto de lei que será o foco do debate, basta acessar o link: https://consulta.siscam.com.br/camarabotucatu/Documentos/Documento/98444