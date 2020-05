Fato ou Fake? Plataforma busca esclarecer informações sobre a Covid-19

A propagação de notícias falsas prejudica o combate ao coronavírus

Da Agência Educa Mais Brasil

O novo coronavírus gerou vários problemas para a população. Por conta da rápida propagação da doença, algumas medidas mais rigorosas foram tomadas, a exemplo do isolamento social. De acordo com as pesquisas apresentadas pelo Ministério da Saúde, essa ação é essencial para diminuir a transmissão do novo coronavírus. Mas diariamente novas informações sobre a doença estão surgindo, e com elas, as “fake news”.

A propagação de informações falsas sobre a Covid-19 tem sido um dos elementos que interferem no combate ao vírus. Apesar do cuidado de jornalistas, médicos e cientistas ao apresentar os dados, ainda há muita desinformação sobre o novo coronavírus. Pensando nisso, estão surgindo várias iniciativas voltadas para esclarecer os fatos sobre a Covid-19.

Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) criaram uma plataforma chamada Covid Verificado, que tem como objetivo principal checar a veracidade das informações relacionadas à covid-19.

Projeto Covid Verificado

A iniciativa foi idealizada por estudantes do mestrado e doutorado do Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da USP. O projeto Covid Verificado disponibiliza uma ferramenta que responde sobre as principais perguntas a respeito do coronavírus. Além de um site, os pesquisadores também mantêm uma página no Instagram e no Facebook.

Entre as informações disponíveis, estão: o tempo que o vírus é capaz de sobreviver nas superfícies, quais vacinas estão em desenvolvimento e também os tratamentos que estão sendo disponibilizados. Todos os dados são apresentados de forma simplificada na plataforma, com gráficos e imagens, para que seja possível facilitar a compreensão e promover o acesso a informações verdadeiras acerca do vírus.

No site também é possível conhecer as principais atualizações e pesquisas relacionadas à doença. Além disso, os usuários podem enviar perguntas diretamente para os pesquisadores.

Acesse a plataforma Covid Verificado

Onde ter informações sobre o Coronavírus?

Para obter informações verídicas é necessário consultar fontes oficiais. O Ministério da Saúde é o principal órgão no Brasil que disponibiliza dados sobre o Coronavírus. O órgão possui diferentes canais para que a população possa ter informações corretas sobre o vírus. Além do site e das redes sociais, o Ministério possui um número de WhatsApp para envio de mensagens.

No canal do aplicativo de mensagens não é possível tirar dúvidas, mas receber e apurar informações sobre a Covid-19. O número é (61) 99289-4640. O Ministério também possui um espaço exclusivo para desmitificar fake news.