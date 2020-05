Ginásio Municipal servirá de espaço para acolhimento a moradores de rua

Serão instalados 30 boxes com camas e cobertores. Pessoas serão monitoradas sobre presença de coronavírus

Por Flávio Fogueral

Com as quedas bruscas de temperatura para os próximos dias, centenas de moradores de rua e migrantes terão reforço em abrigo. Prefeitura de Botucatu anunciou nesta quinta-feira, 7 de maio, a instalação de ampla estrutura de recepção e acolhimento. O novo espaço será no Ginásio Municipal Mário Covas Júnior.

A mudança deve-se à pandemia do novo coronavírus, sendo que a instalação esportiva terá a instalação de 30 boxes com cama, cobertor e travesseiros. A medida é preventiva quanto a aglomeração e possíveis riscos de contaminação pela covid-19. As pessoas assistidas receberão, ainda, jantar, café da manhã e terão à disposição espaços para banhos em chuveiros aquecidos.