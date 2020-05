São Manuel chega a 15 casos confirmados de Covid-19

9 casos estão aguardando resultados de exames

Da Redação

A Diretoria Municipal de Saúde, atualizando o quadro de casos confirmados, suspeitos e descartados de coronavirus em São Manuel, nesta quarta-feira, 6, informa que os notificados somam 67 e que diminuíram para 3 os casos que se encontram internados, sendo um deles confirmado positivo e outros dois ainda aguardando resultados de exames.

O resumo dos 67 casos notificados apresenta:

–15 casos positivos (sendo 1 caso internado no Hospital das Clínicas da Unesp em Botucatu, 4 em isolamento social (residência) 9 recuperados(curados) e 1 óbito;

–43 casos foram descartados;

–9 casos estão aguardando resultados de exames (1 na UTI no hospital local, 1 caso internado no hospital da Unesp em Botucatu e os 7 demais em isolamento social em suas residências; todos esperando ainda a confirmação dos resultados dos exames.

Confirmamos ainda que em relação ao caso da criança que estava internada no hospital da Unimed em Botucatu (divulgado no boletim de ontem), tivemos a informação (extraoficial) que recebeu alta hospitalar, mas até o momento a Unimed não nos enviou o resultado do exame para confirmar ou descartar o mesmo.

A população que apresenta Síndrome Gripal e não se enquadra para notificação e coleta de exame, de acordo com o Protocolo do Ministério da Saúde é acompanhada pela Equipe do Coronavírus de São Manuel e orientada quanto ao isolamento social de 14 dias.