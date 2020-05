Aumentam os casos positivos de covid-19 em Botucatu; 98 pessoas estão com a doença

Os três novos casos surgiram de testes na comunidade

Por Flávio Fogueral

Botucatu aproxima-se de sua primeira centena de pacientes com covid-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavírus. Até esta sexta-feira, 8 de maio, o município registra 98 pacientes positivos para a enfermidade, conforme boletim emitido pelo secretário de Saúde, André Spadaro.

Os três novos casos surgiram de testes na comunidade, medida que a Prefeitura tem realizado desde meados de abril. Segundo Spadaro, de 522 testes analisados pelo Hemocentro do Hospital das Clínicas, 480 foram tidos como negativos para a covid-19. No entanto, 42 botucatuenses foram constatados com a enfermidade nesta modalidade de exames. O resultado representa 8% do total analisado.

Outro ponto é quanto ao número de pessoas com suspeitas internadas, que chega a 18 no município, sendo dezesseis no Hospital das Clínicas e duas no Hospital Unimed. A taxa de ocupação para a covid-19 no HC é de 44%, sendo que a unidade vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza dezesseis leitos exclusivos.

Além disso, Botucatu tem cinco óbitos decorrentes de coronavírus e trinta pessoas curadas, sendo que uma delas recebeu alta na quinta-feira, 7 de maio, após vinte dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HC.