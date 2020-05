Botucatu: agência da Caixa na General Telles terá plantão neste sábado

Objetivo é dinamizar o atendimento a do saque em espécie dos beneficiários do Auxílio Emergencial

Por Flávio Fogueral (com informações da CEF)

Para atender ao alto número de pessoas que estão em busca do auxílio emergencial, a Caixa Econômica Federal (CEF)adotou horários diferenciados de atendimento neste sábado, 9 de maio. A agência do banco estatal da Rua General Telles, fará atendimento ao público das 8h às 12 horas.

Objetivo é dinamizar o atendimento a do saque em espécie dos beneficiários do Auxílio Emergencial que recebem pela Poupança Social Digital.

Para oferecer conforto e segurança, a Prefeitura de Botucatu instalou um abrigo para a população em frente à agência. Também são distribuídas máscaras de proteção facial.

Confira aqui a relação das agências que funcionarão neste sábado.

Canais Digitais

A prioridade ainda é manter o atendimento digital, por meio do cadastramento por app, site e a movimentação do benefício pelo CAIXA Tem. Dessa forma, o banco reforça a orientação para que a população só se dirija às agências em último caso.

Aqueles que receberam o crédito por meio da Poupança Digital CAIXA podem pagar boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras, bem como fazer transferências para outros bancos por meio do aplicativo CAIXA Tem.

Os beneficiários do Bolsa Família elegíveis para o auxílio recebem o crédito no mesmo calendário e na mesma forma do benefício regular, por meio do cartão Bolsa Família nos canais de autoatendimento, lotéricas e correspondentes CAIXA Aqui.

Vale ressaltar que a prestação de informações sobre cadastro e pagamento do Auxílio Emergencial está disponível apenas por meio do aplicativo CAIXA | Auxílio Emergencial, do site auxilio.caixa.gov.br e da central telefônica exclusiva 111.