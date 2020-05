Animal foi solto em área segura

Da Redação

A equipe da Vigilância Ambiental em Saúde atendeu a um caso inusitado na noite desta quinta-feira, 7 de maio.

Após ser acionada para a retirada de um gambá em uma residência na região Central de Botucatu, constaram que o animal estava dentro de um copo de liquidificador.

Com perícia para acalmar o marsupial, os agentes fizeram a retirada do mesmo do copo e, após o ato, promoveram a soltura dele em uma área segura.