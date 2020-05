Botucatu: loja é lacrada por descumprir decreto que limita atendimento durante a pandemia de covid-19

A mesma teria desrespeitado o decreto ao não realizar a entrega de produtos pelo sistema

Por Flávio Fogueral

Uma loja de variedades foi lacrada nesta sexta-feira, 8 de maio, em Botucatu, ao descumprir o decreto municipal que limita as vendas para sistema de drive-thru. O estabelecimento fica na Rua Amando de Barros, principal corredor comercial da Cidade. A informação foi confirmada pela Prefeitura.

A mesma teria desrespeitado o decreto ao não realizar a entrega de produtos pelo sistema estabelecido pela Prefeitura, além de permitir o acesso de clientes ao seu interior. Fiscais alertaram os responsáveis pela loja por diversas vezes, sendo que não houve adequação às exigências municipais. Ocorreu, então, a lacração do estabelecimento.

O decreto 11975 emitido pelo prefeito Mário Pardini autoriza a reabertura gradual do comércio após 45 dias devido à pandemia de covid-19. Prevê que as compras devem ser feitas antecipadamente pelos clientes por meios remotos e que os lojistas devem entregar as mercadorias, sem permitir o acesso ao interior das lojas. Consumidores não devem sair de seus veículos.

Desde que a quarentena passou a vigorar em Botucatu, em 23 de março, uma loja de rede foi lacrada por descumprir o total fechamento do comércio tido como não essencial. Já em 1º de maio, outro estabelecimento de rede, dessa vez no ramo de vestuário, foi fechada pelos fiscais, após divulgar uma promoção em redes sociais e ter o acúmulo de clientes em frente. Ambas empresas ficam na Amando de Barros.

Botucatu tem 98 pessoas com covid-19, sendo que cinco vieram a óbito. Desse total, 30 estão curadas da doença.