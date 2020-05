Máscaras gigantes em ônibus: ação visa conscientizar contra o coronavírus em Botucatu

Ônibus foram estilizados para chamar atenção do público sobre uso da máscara

Por Flávio Fogueral

Ação promovida na manhã desta sexta-feira, 8 de maio, objetivou conscientizar a população botucatuenses quanto ao uso das máscaras de proteção facial como meio de se evitar a propagação da Covid-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavirus.

Iniciativa foi organizada pelo Primar Turismo que teve dois ônibus da frota estilizados com frases de alerta sobre a Covid-19. O que chamou a atenção foi a colocação de duas máscaras gigantes na parte frontal dos veículos, que ficaram estacionados em frente da Prefeitura Municipal, no largo da Catedral.

Logo após os veículos percorreram os principais corredores comerciais da Cidade, como forma de chamar a atenção da população. As máscaras for confeccionadas por costureiras botucatuenses.

Segundo o empresário Marcelo Nunes, a ação veio para somar forças no combate a doença. O próprio empresário foi acometido pelo coron

avirus, vindo a ficar mais de dez dias para a recuperação. “Pensamos em fazer com que as pessoas tenham consciência de que o uso das máscaras é importante para se enfrentar o coronavírus. Infelizmente fui infectado em uma ida ao supermercado. Passei doze dias internado e, no hospital tive essa ideia, de chamar a atenção para a prevenção. Este é o remédio mais eficaz contra a doença”, salientou.

Botucatu tem 95 casos confirmados de Covid-19, com cinco óbitos. Além disso, 29 pessoas foram curadas desta enfermidade.