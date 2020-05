“Poupatempo Digital” oferece nove serviços da CDHU

Esses serviços ofertados correspondem a 80% dos mais procurados pelos cidadãos

Da Redação

O Governo de São Paulo lançou o aplicativo “Poupatempo Digital”, que oferece 60 serviços públicos diferentes pelo celular, dos quais nove referem-se à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). A ferramenta possibilita que cidadãos de todo o Estado acessem os serviços digitais sem a necessidade de deslocamento aos postos físicos do Poupatempo, que estão temporariamente fechados em função da pandemia do novo coronavírus.

Para fazer o acesso, o interessado dever entrar na loja de aplicativos de seu celular (Google Play ou App Store) e buscar por ‘Poupatempo Digital’. Na sequência, deve baixar o app gratuitamente, fazer seu cadastro e iniciar a navegação. No menu de serviços, ao clicar em Habitação, encontrará disponíveis as seguintes opções de atendimento da CDHU: 2ª via do boleto, 2ª via do carnê, acordo, boleto agrupado, inscrições e programas habitacionais, informações de saldo devedor, informações de seguro habitacional, informações de situação financeira e informações de transferência de titularidade. Durante a consulta pelo aplicativo, é preciso ter em mãos um boleto e o CPF do principal devedor/mutuário.

Esses serviços ofertados correspondem a 80% dos mais procurados pelos cidadãos. Também é possível obter informações por outros canais de atendimento mantidos pela CDHU como o site ( http://www.cdhu.sp.gov.br ) e o Alô Cidadão ( 0800 000 2348).

A disponibilização do app é mais uma medida do Governo de São Paulo para atendimento à sociedade no enfrentamento da disseminação da Covid-19. “Estamos oferecendo aos cidadãos e mais especificamente aos mutuários da CDHU uma nova alternativa para tirar dúvidas, obter informações e acessar serviços ofertados pela companhia sem precisar sair de casa”, afirma o secretário de Estado da Habitação Flavio Amary.