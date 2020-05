Botucatu chega a 104 casos confirmados de covid-19; neste sábado 6 pessoas receberam diagnósticos positivos

Em uma semana o município contabilizou 32 novos casos da doença

Por Flávio Fogueral

Com seis casos confirmados neste sábado, 9 de maio, Botucatu supera sua primeira centena de pessoas afetadas pela covid-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavírus. Com isso, são 104 botucatuenses infectados com o vírus SARS-Cov2.

Boletim emitido pelo secretário municipal de Saúde, André Spadaro, este aumento de casos são oriundos dos testes realizados junto à comunidade. Ao todo, 529 exames foram apontados como negativos para o coronavírus, sendo que 48 testes analisados pelo Hemocentro do Hospital das Clínicas (HCFMB) receberam a confirmação da enfermidade.

Quanto a pacientes internados (sejam com suspeitas ou positivos), são dezessete pessoas no HCFMB (15) e no Hospital Unimed (2). Desse total, três botucatuenses encontram-se na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Entre os dias 2 de maio e 9 de maio o município contabilizou 32 novos casos confirmados, com um óbito. Além disso, foram dez altas.

Botucatu chega a 104 casos confirmados de covid-19, com cinco óbitos e 30 pessoas curadas da doença.