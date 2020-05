Ciclovia no Jardim Paraíso fica destruída na madrugada após acidente de carro

Pedaços do veículo foram encontrados no local do acidente

Do Leia Notícias

Parte da ciclovia da Rua Doutor José Barbosa de Barros, no Jardim Paraíso, em Botucatu, ficou destruída na madrugada deste sábado, 09.

De acordo com informações passadas ao Jornal Leia Notícias, moradores da região ouviram um forte barulho na rua.

No trecho foi possível observar que as grades de proteção ficaram distorcidas ou mesmo completamente arrancadas. Em outro ponto havia pedaços das peças do veículo que colidiu.