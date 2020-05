Dia das Mães: 55% dos empresários de comércio e serviços esperam por queda nas vendas

85% dos entrevistados já adotaram ou irão implantar ações para manutenção do negócio

Da Redação

O Dia das Mães, segunda data comemorativa mais importante do ano para os lojistas, perdendo apenas para o Natal, não tem muito a ser comemorado dessa vez. Segundo pesquisa realizada pela Boa Vista com 500 micros e pequenos empresários, representantes dos setores do Comércio e de Serviços, coletada entre os dias 23 e 30 de abril, 55% dos entrevistados esperam quedas nas vendas se comparado com o mesmo período do ano passado, e para 93% dos pesquisados haverá retração dos gastos pelos consumidores.

Como medidas para sobrevivência, 85% dos entrevistados já adotaram ou irão implantar ações para manutenção do negócio, e 62% tentarão evitar despesas extras, além da redução de custos fixos e renegociação com fornecedores.

Questionados sobre medidas para contornar esse cenário e alavancar as vendas nesta data, as empresas apontam ações como estimular vendas nas redes sociais, criação de novas promoções, facilitar o prazo de pagamento, conceder descontos em produtos de estoques, criar um canal de vendas online (site próprio ou parceria), e oferecer novas formas de pagamentos.

Mesmo adotando ações de incentivo, empresários acreditam que consumidores irão priorizar outros produtos ao invés do tradicional presente, por meio compras online.

Quando o tema abordado é perspectiva de melhora no Brasil, 77% acreditam recuperar os negócios em até 12 meses, após a pandemia.

Apoio do e-commerce

O estudo identificou que 53% das MPEs já atuam com vendas pela internet (56% dentro do setor de comércio, e 48% em serviços), e 39% dos negócios, em média, são realizados através de sites de terceiros.

Em média, 41% das MPEs irão realizar alguma ação online para alavancar as vendas para o Dia das Mães, principalmente o setor de Comércio. Por outro lado, o estudo indica que, de modo geral, 31% das MPEs desconhecem todas as regras e indicadores para atuarem de forma completa e segura no mercado online, e tanto o setor de serviços quanto o de comércio sofrem com o desconhecimento de como mensurar resultados ao implantar um e-commerce e prospectar clientes.

Para 66% das empresas que atuam com e-commerce, o faturamento do online não ultrapassa 30% da representatividade no faturamento total.

Busca por crédito

A imprevisibilidade de retomada da economia irá estimular a busca por maior demanda de crédito, e o resultado do estudo aponta que 64% dos entrevistados do setor do Comércio certamente recorrerão a essa medida para diminuir os impactos causados pela crise nos negócios. Do setor de Serviços, 48% dos participantes também confirmam a necessidade de busca por crédito, mas o número indica que o setor possui um fôlego maior. De forma geral, 83% dos entrevistados demandarão crédito para conseguirem manter o negócio.

Questionados sobre a quem recorreriam para contratar crédito, em ambos os casos apontaram Bancos como predileção, seguido de familiares, financeiras e amigos.

O gráfico a seguir ilustra a quem os setores de comércio e serviço recorreriam na contratação de crédito:

Metodologia

Pesquisa sobre perspectivas de vendas para o Dia das Mães, realizada pela Boa Vista, entre 23 e 30 de abril, com 500 micros e pequenos empresários, representantes dos setores do Comércio e de Serviços, de todas as regiões do Brasil. Para a leitura dos resultados considerar cerca de 3 p.p.(pontos percentuais) de margem de erro e 80% de grau de confiança.