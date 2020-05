Em uma semana, Botucatu teve aumento de 50% de altas hospitalares da Covid-19

Nesta última semana também foi confirmada mais uma morte em Botucatu, em função da Covid-19

Do Leia Notícias

De acordo com um levantamento realizado pela equipe do Jornal Leia Notícias, com os dados apresentados diariamente pelo Secretário Municipal de Saúde, Dr. André Spadaro, o número de altas hospitalares, de pacientes munícipes de Botucatu curados da doença, nesta última semana, teve um aumento considerável.

Entre os dias 02 de maio e 09 de maio, houve um aumento de 50% no número de altas, que subiu, em uma semana, de 20, registrado dia 02, para 30, apresentadas neste sábado, 09.