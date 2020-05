Little Richard, um dos pioneiros do rock’n’roll, morre aos 87 anos

Artista já estava com a saúde bastante debilitada havia alguns anos

Do G1

Little Richard, um dos pioneiros do rock’n’roll, morreu neste sábado (9), aos 87 anos. Danny Penniman, filho do músico, confirmou a morte para a revista Rolling Stone, mas disse que a causa é desconhecida.

O artista já estava com a saúde bastante debilitada havia alguns anos, sofrendo com problemas no quadril, além de ter sofrido um derrame.

Nascido em uma família de 12 irmãos em 5 de dezembro de 1932, em Macon, na Geórgia, Richard Wayne Penniman (nome de batismos) iniciou seu envolvimento com a música ainda na adolescência, na década de 1940. Em casa, Little sofria por sua orientação sexual e apanhava do pai.

Ele foi responsável por hits como “Tutti Frutti”, “Long Tall Sally”, “Rip It Up” , “Lucille”, “Good Golly Miss Molly”, entre outros. O músico se autoproclamava como “o arquiteto do rock”.

Ao longo da carreira, vendeu mais de 30 milhões de discos em todo o mundo e realizou uma série de gravações que ajudaram a estabelecer o rock’n’roll. Little Richard influenciou uma série de bandas e artistas como Beatles, Otis Redding, Creedence Clearwater Revival e David Bowie.

Com fãs ilustres, como Elton John e Paul McCartney, o músico era também conhecido por seu estilo extravagente durante suas performances, que iam dos gritos fervorosos aos trajes coloridos e vibrantes. O artista anunciou sua aposentadoria em 2013 aos 80 anos.

Na vida pessoa, oscilou entre momentos de rebeldia e de comportamento ultrajante com os de religiosidade, o deixando sempre em um conflito pessoal.