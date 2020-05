São Manuel conclui reforma do terminal rodoviário

O custo da primeira etapa foi de R$ 230.000

Da Redação

A Administração Municipal através da Diretoria de Obras está finalizando a reforma da Estação Rodoviária da cidade que foi construída na administração do prefeito Luiz Magalhães Machado, na década de 1970.

A primeira etapa da reforma da Rodoviária que está concluída incluiu: a reforma geral do prédio, com reparos nos banheiros, reforma das lojas, reparos no saguão principal, incluindo guichês e administração, troca de vidros quebrados, pintura geral, interna e externa, a substituição de toda parte hidráulica e de esgoto, reforma da lanchonete, que abrangeu a cozinha, os banheiros e o espaço aberto.

O custo da primeira etapa foi de R$ 230.000,00. Foram R$ 130.000,00 enviados pelo Governo do Estado atendendo solicitação do deputado Coronel Camilo, com contrapartida de R$ 130.00,00 da Prefeitura. Ou seja: a Prefeitura bancou os valores da reforma e somente após concluída, irá receber a parte que será enviada pelo Governo do Estado.

REFORMA DA PRAÇA

Uma segunda etapa da reforma já está planejada para este ano, onde será revitalizada toda a praça da Rodoviária, com um novo paisagismo e iluminação. O projeto foi apresentado junto à Secretaria de Turismo do Governo do Estado que irá liberar recursos através do MIT- Município de Interesse Turístico da ordem de R$ 350 mil reais.

A licitação para a reforma da praça deverá ser realizada dentro dos próximos dias.

O movimento de passageiros na Rodoviária deverá aumentar significativamente, quando estiver implantado o sistema integrado do transporte coletivo. Ele prevê que todas as linhas dos ônibus circulares, necessariamente, terão como ponto final e inicial, a estação Rodoviária.