SP passa de 3,6 mil mortes por coronavírus, 40% fora da capital

Das 645 cidades de SP, 409 já têm pelo menos um caso confirmado de COVID-19

Da Redação

Neste sábado (9), o Estado de São Paulo registra 3.608 mortes pelo novo coronavírus, com 192 desde ontem. A cada dez vítimas fatais, quatro residiam em municípios do interior, litoral e Grande São Paulo. A proporção é a mesma com relação ao número de infectados, que totaliza 44.411 pessoas em todo o Estado. A relação de casos e óbitos confirmados por cidade pode ser consultada em www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.