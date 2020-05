Uso de máscara para proteção contra a Covid-19 passa a ser obrigatório em Avaré

A fiscalização será efetuada pela Vigilância Sanitária do Município de Avaré (VISA)

Da Redação

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré determinou o uso obrigatório de máscaras de proteção facial enquanto perdurar no município a situação de emergência por conta da pandemia do coronavírus.

A determinação está no Decreto Municipal nº 5.825 editado na sexta-feira, 8 de maio. A medida se soma a outras adotadas pela administração municipal no combate à proliferação da doença.

A norma recomenda a utilização, preferencialmente, do modelo não profissional. O munícipe precisará utilizar a proteção nos espaços abertos ao público, no interior de estabelecimentos que executem atividades essenciais, no interior de repartições públicas municipais e no transporte público como ônibus, táxi e transporte por aplicativo.

O descumprimento do disposto sujeitará o infrator às penas previstas no Código Sanitário do Estado de São Paulo e nos artigos 268 e 330 do Código Penal.

A fiscalização será efetuada pela Vigilância Sanitária do Município de Avaré (VISA).