Isolamento social sobe em Botucatu e vai a 50% no sábado, véspera do Dia das Mães

Botucatu tem 104 casos confirmados de covid-19 com 5 óbitos. Trinta pessoas foram curadas

Por Flávio Fogueral

Mesmo com a véspera do Dia das Mães e a ida dos consumidores às lojas, a taxa de isolamento social voltou a subir em Botucatu registrando 50% da população no sábado, 9 de maio. Os dados são do Sistema de Monitoramento Inteligente (SMI) do governo do estado. A medida faz parte do plano de contingência a covid-19.

Isso significa que 73 mil botucatuenses respeitaram o decreto que estabelece a quarentena em todo o Estado. O valor de ontem representa aumento em relação à sexta-feira, 8 de maio, quando a taxa caiu para 45%, uma das mais baixas desde que o monitoramento começou a ocorrer, em 5 de março.

No sábado, por ter sido véspera de Dia das Mães, os principais corredores comerciais de Botucatu ficaram com público considerável para as compras. Mesmo com a adoção do sistema de drive-thru (onde o consumidor adquire antecipadamente e recebe produto de dentro dos veículos), muitas pessoas andavam a pé e iam buscar os produtos na porta das lojas. Os supermercados também estiveram com movimento considerável.

O isolamento social é estratégico pelo governo e órgãos internacionais como a Organização Mundial da Saúde (OMS) para coibir a proliferação da covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus.

Estes indicadores são medidos pelo governo paulista em 104 cidades acima de 70 mil habitantes, por meio da análise de mobilidade dos telefones celulares. As informações são aglutinadas e anonimizadas sem desrespeitar a privacidade de cada usuário. Os dados de georreferenciamento servem para aprimorar as medidas de isolamento social para enfrentamento ao coronavírus.

Botucatu contabiliza 104 casos confirmados de covid-19 com 5 óbitos. Trinta pessoas foram curadas da doença.